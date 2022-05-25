الأولى
غالي زعيم جمهورية “السيلفيات” والمجرات
أدمن مواقع التواصل لشن حروب وهمية وشعوب المجموعات الشمسية تبايعه يتندر صحراويون محتجزون في تندوف ومراقبون لملف الصحراء المغربية، من طرائف قادة “بوليساريو”، الذين أدمنوا مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتقادهم أن نشر صورة زعيمهم بلباس عسكري وسط الرمال يشكل إعلان حرب. وتنبأ صحراويون أن إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، سيبث قريبا فيديوأكمل القراءة »
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