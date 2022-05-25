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غالي زعيم جمهورية “السيلفيات” والمجرات

منذ 3 دقائق
MEHAIRES, WESTERN SAHARA - JANUARY 06: President of the Saharawi Arab Democratic Republic (SADR) Brahim Ghali during the manoeuvres of the Democratic Arab Republic of Saharawi army in the fourth military region in the north-east of Western Sahara on January 6, 2019 in Mehaires, Western Sahara. The manoeuvres, under the name of Shahid Uali involve around 3,000 soldiers and a dozen armoured vehicles, and are designed to protect the region and maintain stability in the freed Saharawi territories. Morocco considers these military manoeuvres as a "threat" to the ceasefire in force between the parties since 1991. (Photo by Stefano Montesi - Corbis/Corbis via Getty Images)
أدمن مواقع التواصل لشن حروب وهمية وشعوب المجموعات الشمسية تبايعه يتندر صحراويون محتجزون في تندوف ومراقبون لملف الصحراء المغربية، من طرائف قادة “بوليساريو”، الذين أدمنوا مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتقادهم أن نشر صورة زعيمهم بلباس عسكري وسط الرمال يشكل إعلان حرب. وتنبأ صحراويون أن إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، سيبث قريبا فيديوأكمل القراءة »


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