وطنية
غليان في اجتماع فريق “البام”
برلماني يصف قياديا بـ “الشفار” ونائبتان تتبادلان الاتهامات شهد الاجتماع الأسبوعي لفريق الأصالة والمعاصرة، المنعقد صباح أول أمس (الاثنين)، بمجلس النواب، «قربالة» لم يسبق لها مثيل، بسبب ارتفاع منسوب الغضب في صفوف نواب ونائبات. ولم يكن حضور عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، الاجتماع، الذي ترأسه أحمد التويزي، مساعدا علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا