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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
السجن‭ ‬لخروف‭ ‬قتل‭ ‬امرأة‭ ‬ تعرف‭ ‬أوساط‭ ‬قبائل‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬تحولات‭ ‬كثيرة،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طبيعي‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬والعوامل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬مجتمع‭ ‬دولة‭ ‬الجنوب،‭ ‬نظير‭ ‬دخول‭ ‬الماشية‭ ‬في‭ ‬مهور‭ ‬الزواج،‭ ‬والاحتفال‭ ‬والتكفير‭ ‬عن‭ ‬الآثام،‭ ‬وحل‭ ‬النزاعات،‭ ‬وكتعويض‭ ‬عن‭ ‬الاعتداء‭أكمل القراءة »


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