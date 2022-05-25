الصباح الفني
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السجن لخروف قتل امرأة تعرف أوساط قبائل دولة جنوب السودان تحولات كثيرة، منها ما هو طبيعي نابع من البيئة المحلية، ومنها ما نتج عن الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها مجتمع دولة الجنوب، نظير دخول الماشية في مهور الزواج، والاحتفال والتكفير عن الآثام، وحل النزاعات، وكتعويض عن الاعتداءأكمل القراءة »
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