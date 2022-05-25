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حوادث

‭”‬السورسي‭” ‬لموظفي‭ ‬مستشفى‭ ‬اختلسوا‭ ‬أدوية

منذ 6 دقائق
راجعت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الاستئنافية‭ ‬باستئنافية‭ ‬فاس،‭ ‬أخيرا،‭ ‬الحكم‭ ‬ببراءة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستخدمين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاستشفائي‭ ‬الجامعي‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني،‭ ‬توبعوا‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬سرقة‭ ‬أدوية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬صيدليته،‭ ‬بعد‭ ‬نقضه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭. ‬وأبقت‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬معنيين‭ ‬بدورهما‭ ‬بالنقض‭.‬ وأدانت‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتابعين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح‭ ‬بكفالة،‭ ‬بالحبس‭أكمل القراءة »


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