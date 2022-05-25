حوادث
”السورسي” لموظفي مستشفى اختلسوا أدوية
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، الحكم ببراءة ثلاثة مستخدمين في المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، توبعوا في ملف سرقة أدوية ومستلزمات طبية من صيدليته، بعد نقضه من قبل الوكيل العام للملك. وأبقت على براءة اثنين آخرين معنيين بدورهما بالنقض. وأدانت المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح بكفالة، بالحبسأكمل القراءة »
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