أســــــرة
”الباباي” للوقاية من أمراض القلب
الدكتور الزغاري قال إنها تساعد على تعزيز صحة العظام أكد لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” أن “الباباي” من بين الفواكه المفيدة جدا للصحة، كما أن أهميتها تكمن في الوقاية من أمراض القلب والشرايين. ”إن الباباي مفيدة لتعزيز صحة القلب، فهي تحتوي على نسبة عالية من الأليافأكمل القراءة »
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