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أســــــرة

‭”‬الباباي‭” ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب

منذ 7 دقائق
تمنح‭ ‬الجسم‭ ‬الطاقة‭ ‬والحيوية‭ (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬العظام أكد‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬أن‭ “‬الباباي‭” ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفواكه‭ ‬المفيدة‭ ‬جدا‭ ‬للصحة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أهميتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬الباباي‭ ‬مفيدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬القلب،‭ ‬فهي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الألياف‭أكمل القراءة »


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