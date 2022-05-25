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وطنية

حرب “سفريات” في مجلس النواب

منذ دقيقتين
استعرت حرب « السفريات»، و» الشوبينغ» في الخارج بين برلمانيين، استغلوا إحداث لجان موضوعاتية لتقييم برامج حكومية، لممارسة الضغط على مكتب مجلس النواب، لقبول تنقلهم بأموال المجلس إلى الخارج لعقد مقارنات بين تجارب مغربية وأجنبية، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأفادت المصادر أن هدف بعض البرلمانيين ليس إجراء مقارنة بينأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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