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اختتام فعاليات “الشارقة القرائي”

منذ 5 دقائق
التظاهرة التي اهتمت بالطفل استقبلت أزيد من 112 ألف زائر أسدل الستار، الأحد الماضي، على فعاليات الدورة 13 “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، الذي احتضنته قاعات مركز إكسبو بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكشفت إدارة المهرجان عن أرقام خاصة عن الدورة التي حملت شعار شعار “كوّن كوّنك”، إذ ذكرت المهرجانأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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