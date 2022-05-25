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الرياضة

مراكش مرشحة لاحتضان ديربي الكأس

منذ 3 دقائق
مخاوف من الشغب تمنع إقامته بالرباط وطنجة وأكادير بات الملعب الكبير بمراكش مرشحا بقوة، لاحتضان ديربي كأس العرش، الذي يجمع الوداد والرجاء، في موعد لم يحدد بعد. وسيغلق ملعب محمد الخامس أبوابه، مباشرة بعد ديربي البطولة في 19 يونيو المقبل، إلى غاية نهاية الموسم، استعدادا لاحتضان نهاية أمام إفريقيا للسيدات.أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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