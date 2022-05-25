حوادث
الحبس لمحدث عاهة مستديمة بأزمور
أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 36 سنة، وحكمت عليه بأربعة سنوات حبسا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضيين إلى عاهة مستديمة. وجاء إيقاف المعتدي من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بأزمور، بعد نقلأكمل القراءة »
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