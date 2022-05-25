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الرياضة

جمعية نجوم الملاكمة تعقد جمعها العام

منذ 10 دقائق
المحجوبي: الملاكمون السابقون يستحقون العناية تنظم جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية، جمعها العام العادي بعد غد (الجمعة) بالمركب الثقافي بدرب غلف، بداية من الرابعة، بحضور أسماء وازنة. وسيشهد الجمع العام تلاوة التقريرين المالي والأدبي، قبل مناقشة بعض النقاط التي فرضت نفسها في الساحة في فترة “كوفيد»، التي ألحقت ضررا كبيراأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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