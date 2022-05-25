خاص
السياحـة… القـادم أحسـن
الوزيرة استعرضت بـ ” نادي ليكونوميست” محركات الإنعاش وحصيلة “فرصة” ومشاريع الاقتصاد التضامني اعتبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال استضافتها بـ “نادي ليكونوميست”، أن الحصيلة المؤقتة للحركة السياحية، بعد فتح الحدود في فبراير الماضي، إيجابية وتبشر بتحسن الأوضاع، خلال السنة الجارية، مقارنة بسابقتها، مشيرة إلىأكمل القراءة »
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