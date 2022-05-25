مجتمع
موتى ببرشيد يبحثون عن طبيب
يعيش سكان السوالم بإقليم برشيد معاناة حقيقية في حال وفاة أقاربهم في ظروف عادية، اذ يتيهون في البحث عن استكمال اجراءات الحصول على رخصة لعملية دفن الموتى، سيما الحصول على شهادة طبية لاستلام ترخيص المجلس الجماعي للمدينة بدفن الميت بإحدى مقابر المدينة أو خارجها. ولم يتمكن المجلس الجماعي للمدينة إلىأكمل القراءة »
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