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مجتمع

الحرائـق تعـود قبـل الصيـف

منذ 15 دقيقة
تأتي على الواحات والأشجار المثمرة والسيارات والدولة تعجز عن تجنب كوارث الحرارة لم تنتظر الحرائق فصل الصيف من أجل العودة، مرة أخرى لالتهام الواحات والأشجار المثمرة والغابات، بل أصبحت درجات الحرارة تتسب في احتراق سيارات في الشارع، كما هو الأمر في فاس في الأيام الأخيرة، الأمر الذي أصبح يطرح علىأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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