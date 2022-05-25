مجتمع
تجويد العرض المدرسي لأطفال في وضعية إعاقة
احتضنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، الجمعة الماضي، اتفاقية شراكة وتعاون وقعتها، كل من لطيفة لماليف، المديرة الإقليمية للوزارة، وسعيد المعروفي، رئيس جمعية بسمة لرعاية الأسرة، بهدف مأسسة وتعزيز التعاون بين الطرفين للمساهمة في تشجيع وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقةأكمل القراءة »
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