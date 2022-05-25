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“كوميسير” يقتل زوجته الحامل
أنهى عميد شرطة متقاعد، صباح أمس (الثلاثاء)، ليلته الأولى في غرفة الأمن بمصلحة الشرطة القضائية بخريبكة، بعد إيقافه، زوال أول أمس (الاثنين)، لتورطه في قتل زوجته الحامل رميا برصاص بندقية صيد. وعلمت “الصباح” أن الضحية التي تتحدر من ابن سليمان، لقيت حتفها وجنينها داخل منزل زوجها بحي ياسمينة بخريبكة، ماأكمل القراءة »
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