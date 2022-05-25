الأولى
جدري القرود بيننا
حمضي: الحجر يعني المصابين فقط ولا خوف من إغلاق المطارات والموانئ أصبح المغرب معنيا بمحاربة فيروس جدري القرود أكثر من أي وقت مضى، بعد إعلانه وجود ثلاث حالات مشتبه في إصابتها، وهو البلد الإفريقي والعربي الأول، الذي يعلن إمكانية دخول الفيروس إلى البلاد، ما أصبح يطرح أكثر من تخوف لدىأكمل القراءة »
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