fbpx
الأولى

سخرة “مقدمين” بفيلات رجال سلطة

منذ دقيقة واحدة
استغلال الأعوان والتهافت على الثراء غير المشروع يفتحان عيون الداخلية وثقت فيديوهات وصور حصلت عليها “الصباح”، استغلال أعوان سلطة، في أعمال سخرة لفائدة رجل سلطة (رئيس قسم) وزوجته (قائدة)، بضواحي البيضاء، إذ شوهد “مقدم” ينقل أكياس اسمنت من سيارة من نوع “هوندا”، إلى ورش بناء مسكن فاخر بمنتجع سياحي شهير.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة