الأولى
سخرة “مقدمين” بفيلات رجال سلطة
استغلال الأعوان والتهافت على الثراء غير المشروع يفتحان عيون الداخلية وثقت فيديوهات وصور حصلت عليها “الصباح”، استغلال أعوان سلطة، في أعمال سخرة لفائدة رجل سلطة (رئيس قسم) وزوجته (قائدة)، بضواحي البيضاء، إذ شوهد “مقدم” ينقل أكياس اسمنت من سيارة من نوع “هوندا”، إلى ورش بناء مسكن فاخر بمنتجع سياحي شهير.أكمل القراءة »
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