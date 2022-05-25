الأولى
15 شريطا تطيح بمسؤول أمني ومساعده
أطاحت 15 شريطا وثقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بقائد فرقة مرور بالأمن الإقليمي بسلا، برتبة ضابط أمن ممتاز وشرطي كان معه، ليلة السبت الماضي، ونزل قرار توقيفهما عن العمل، بعد البحث معهما في موضوع الفيديوهات المسجلة لهما. وفي تفاصيل النازلة، أثارت تصرفات المسؤول الأمني ومساعده ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا