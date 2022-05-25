مجتمع
مزور: المنتوج الوطني “محكور في بلادو”
أقر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن المنتوج الوطني رغم جودته وتفوقه على باقي المنتجات المستوردة، إلا أنه ” ما زال محكور في بلادو” وذلك ردا على انتقادات البرلمانيين في جلسة مجلس المستشارين. وقال المسؤول الحكومي، إن وزارته أعدت برامج جديدة لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المصدرة، تتماشى وسياسة تشجيعأكمل القراءة »
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