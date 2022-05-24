fbpx
أسواق

كادوم‭” ‬المغرب‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيدها‭ ‬65‭”‬

منذ 8 دقائق
احتفلت‭ ‬علامة‭ “‬كادوم‭”‬،‭ ‬أخيرا،‭ ‬ب65‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬وجودها‭ ‬بالمغرب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬الحاجات‭ ‬الزوينة‭ ‬لي‭ ‬كادوم‭”‬،‭ ‬تعكس‭ ‬العلاقة‭ ‬المتينة‭ ‬و‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬العلامة‭ ‬بالمستهلكين،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ “‬فيديو‭” ‬مصور‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬أميرة‭ ‬عزوزي‭ ‬وأداء‭ ‬الفنانة‭ ‬نبيل‭ ‬معن‭.‬ ويحكي‭ “‬الفيديو‭”‬،‭ ‬في‭ ‬ثوان‭ ‬معدودة،‭ ‬قصة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة