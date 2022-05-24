أسواق
كادوم” المغرب تحتفل بعيدها 65”
احتفلت علامة “كادوم”، أخيرا، ب65 سنة على وجودها بالمغرب، من خلال إطلاق منصة جديدة تحت شعار “الحاجات الزوينة لي كادوم”، تعكس العلاقة المتينة و الوطيدة التي تجمع العلامة بالمستهلكين، والتي تم تقديمها على شكل “فيديو” مصور من إخراج أميرة عزوزي وأداء الفنانة نبيل معن. ويحكي “الفيديو”، في ثوان معدودة، قصةأكمل القراءة »
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