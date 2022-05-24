حوادث
السكر وارتكاب حادثة يورطان أمنيا
اعتقال مقدم شرطة بولاية أمن أكادير بعد مخالفته للقانون بالسياقة تحت تأثير الكحول وجد موظف أمني يشتغل بولاية أمن أكادير، في ورطة يصعب الخروج منها، بعد أن اختار ركوب مغامرة السياقة في حالة سكر، ما انتهى به إلى ارتكاب حادثة سير، كشفت تورطه في مخالفة للقانون، الأمر الذي استوجب إخضاعهأكمل القراءة »
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