وطنية
سجال في انتخابات قضاة النادي
مع قرب عقد نادي قضاة المغرب لجمعه العام، بداية يونيو المقبل، والذي من المفترض أن يتم خلاله انتخاب رئيس جديد للنادي مع المكتب التنفيذي، ظهرت بوادر خلافات حول أحقية الترشح وتيارات الشمال والجنوب. وأفادت مصادر «الصباح» أن عددا من أعضاء النادي يعتبرون تيار الشمال يستحوذ على الانتخابات وطريقة تدبيرها، وهوأكمل القراءة »
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