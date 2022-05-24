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حوادث

اعتقال متسبب في فوضى ببني ملال

منذ 9 دقائق
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، أخيرا، مشتبها في إثارته الفوضى وتهديد سلامة المواطنين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير بعد تحديد هويته ومحاصرته، لما لاذ بالفرار وتحصن ببيته في انتظار هروبه إلى وجهة مجهولة. وتم شل حركته من قبل أمنيين بذلوا جهدا لإيقافه بعد ترويع مواطنين عاشوا لحظات عصيبةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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