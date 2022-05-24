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حوادث

10 سنوات لسارقي السيارات بالجديدة

منذ 8 دقائق
ضبطا متلبسين داخل سيارة لنقل البضائع سرقاها باستعمال مفاتيح مزورة قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهمين بسرقة سيارة، وحكمت على الأول بست سنوات سجنا، فيما أدين شريكه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها وحيازة المخدرات واستهلاكها. وجاء إيقاف المتهمين منأكمل القراءة »


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