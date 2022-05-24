الصباح الفني
أكاديمية عبد الحليم حافظ في البيضاء
شهدت البيضاء، الخميس الماضي، تدشين أكاديمية “حليم”، تخليدا لذكرى الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وإحياء فنه وأغانيه. وشهد الحفل تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، قبل أن تتناول البروفيسور آمال بورقية، مؤسسة أكاديمية حليم، الكلمة لتعبر فيها عن سعادتها ببدء فعاليات الأكاديمية. وقالت بورقية إن قيمة أكاديمية حليم تكمنأكمل القراءة »
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