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الصباح الفني

أكاديمية‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ ‬في‭ ‬البيضاء

منذ 8 دقائق
بورقية‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ (‬خاص‭)‬
شهدت‭ ‬البيضاء،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬تدشين‭ ‬أكاديمية‭ “‬حليم‭”‬،‭ ‬تخليدا‭ ‬لذكرى‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬حافظ،‭ ‬وإحياء‭ ‬فنه‭ ‬وأغانيه‭.‬ وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والغنائية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتناول‭ ‬البروفيسور‭ ‬آمال‭ ‬بورقية،‭ ‬مؤسسة‭ ‬أكاديمية‭ ‬حليم،‭ ‬الكلمة‭ ‬لتعبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬ببدء‭ ‬فعاليات‭ ‬الأكاديمية‭.‬ وقالت‭ ‬بورقية‭ ‬إن‭ ‬قيمة‭ ‬أكاديمية‭ ‬حليم‭ ‬تكمن‭أكمل القراءة »


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