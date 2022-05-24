أسواق
عروض مطاعم”مازاغان” للصيف
تخصص مطاعم منتجع “مازاغان”، لزبنائها، عروضا متعددة بحلول الصيف، إذ يقدم “بودا بار بيتش”، المطل على الشاطئ، أجواء موسيقية فريدة، ويمكن من الاستمتاع بتجربة متميزة من فن الطهو الرائع بفضل قائمة طعام جديدة، تجمع بين أفضل النكهات الآسيوية، والكوكتيلات المنعشة التي صممها خبراء عالميون. ويعود مطعم “بار أند كور غريل”،أكمل القراءة »
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