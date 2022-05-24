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أسواق

عروض‭ ‬مطاعم‭”‬مازاغان‭” ‬للصيف

منذ 8 دقائق
تخصص‭ ‬مطاعم‭ ‬منتجع‭ “‬مازاغان‭”‬،‭ ‬لزبنائها،‭ ‬عروضا‭ ‬متعددة‭ ‬بحلول‭ ‬الصيف،‭ ‬إذ‭ ‬يقدم‭ “‬بودا‭ ‬بار‭ ‬بيتش‭”‬،‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬الشاطئ،‭ ‬أجواء‭ ‬موسيقية‭ ‬فريدة،‭ ‬ويمكن‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬فن‭ ‬الطهو‭ ‬الرائع‭ ‬بفضل‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬جديدة،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬النكهات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والكوكتيلات‭ ‬المنعشة‭ ‬التي‭ ‬صممها‭ ‬خبراء‭ ‬عالميون‭.‬ ويعود‭ ‬مطعم‭ “‬بار‭ ‬أند‭ ‬كور‭ ‬غريل‭”‬،‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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