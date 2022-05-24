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الرياضة

جدل بسبب منقبي المنتخبات بأوربا

منذ 50 ثانية
تواصل مجموعة من أولياء أمور آباء بعض اللاعبين الممارسين في بلجيكا وهولندا، سياسة شد الحبل، مع المسؤولين المغاربة، بترددهم في حمل قميص المنتخبات الوطنية الصغرى، بسبب سوء معاملتهم من قبل بعض المنقبين، التابعين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وعلمت “الصباح”، أن بعض الآباء هددوا منقبين بمتابعتهم في حال تعرضهم لأبنائهم،أكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية


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