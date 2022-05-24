حوادث
فيديوهات تطيح بلصوص بفاس
فضحت أشرطة فيديو متداولة إلكترونيا وعبر تقنية التراسل الفوري، أخيرا، لصوصا بفاس أوقفتهم مصالح الأمن بالمنطقة الرابعة ببنسودة، بناء على أبحاث تقنية وتحريات ميدانية، بينهم شاب عمره 21 سنة متورط في قضية ضرب وجرح ومحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض في حق عدة ضحايا. ويجري البحث عن شريك رافقهأكمل القراءة »
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