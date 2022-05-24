وطنية
نقابيون يرابطون بالحسيمة
أعلن اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل انخراطه المطلق في دعم لا مشروط للقيادي نورالدين مضيان، نجل الزعيم النقابي الراحل عمر مضيان وأحد مؤسسي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمنطقة الريف، داعيا جميع مناضليه بإقليم الحسيمة وبالجهة الشمالية، إلى مساندة مرشح حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجزئية التي ستتبع إسقاط عضويةأكمل القراءة »
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