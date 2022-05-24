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وطنية

نقابيون‭ ‬يرابطون‭ ‬بالحسيمة

منذ 5 دقائق
اتحاد‭ ‬نقابات‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬تدعم‭ ‬مضيان‭             (‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬لوزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬انخراطه‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬لا‭ ‬مشروط‮ ‬‭ ‬للقيادي‭ ‬نورالدين‭ ‬مضيان،‭ ‬نجل‭ ‬الزعيم‭ ‬النقابي‭ ‬الراحل‭ ‬عمر‭ ‬مضيان‭ ‬وأحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬بمنطقة‭ ‬الريف،‭ ‬داعيا‭ ‬جميع‭ ‬مناضليه‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة‭ ‬وبالجهة‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬مرشح‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬ستتبع‭ ‬إسقاط‭ ‬عضوية‭أكمل القراءة »


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