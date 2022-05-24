الرياضة
“فوتصال” الحسيمة يحتج
أدان المغرب الحسيمي لكرة القدم داخل القاعة، ماوصفه ب”التصرفات اللا قانونية واللا أخلاقية، التي تعرض لها خلال إجرائه مباراة السد النهائية، المؤهلة للقسم الثاني، التي واجه فيها فريق النجم الأخضر التطواني، بقاعة مجمع محمد السادس بشفشاون. واستنكر المكتب المسير للفريق في بيان، توصلت “الصباح” بنسخة منه، “التصرفات التي لا تمتأكمل القراءة »
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