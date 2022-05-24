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منذ 3 دقائق
جائزة حصلت‭ ‬شركة‭ “‬ABL‭” ‬لتدبير‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬أخيرا،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ “‬أفضل‭ ‬منتوج‭ ‬إستراتيجي‭ ‬مؤسساتي‭”‬،‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬المستثمر‭ ‬الآسيوي‭ ‬لتدبير‭ ‬الأصول‭ ‬لـ‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬اعترافا‭ ‬دوليا‭ ‬جديدا‭ ‬بخبرة‭ ‬وتجربة‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬ويديرها‭ ‬المغربي‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬المدني،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭” ‬بنسخة‭ ‬منه‭.‬أكمل القراءة »


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