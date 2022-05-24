أسواق
أخبار
جائزة حصلت شركة “ABL” لتدبير الاستثمارات في قطاع الطيران، أخيرا، على جائزة “أفضل منتوج إستراتيجي مؤسساتي”، ضمن جوائز المستثمر الآسيوي لتدبير الأصول لـ 2022، وهو ما يشكل اعترافا دوليا جديدا بخبرة وتجربة المجموعة الدولية، التي أسسها ويديرها المغربي علي بن المدني، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا