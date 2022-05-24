الرياضة
فشل “حريك” ملاكم بالمنتخب المدرسي
تجدد حالات الهجرة يهدد مشاركات الرياضيين المغاربة حاول سفيان بلاسق، ملاكم المنتخب الوطني المدرسي، «الحريك» خلال مشاركته رفقة الوفد المغربي في الألعاب المدرسية العالمية، التي تحتضنها نورموندي بفرنسا، قبل أن يجري إيقافه من قبل السلطات الفرنسية، وإعادته للبعثة المغربية. وعلمت «الصباح»، أن الملاكم المذكور المنتمي إلى إحدى مدارس فاس، سعىأكمل القراءة »
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