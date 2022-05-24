الصباح الفني
”سولا” في القاعات السينمائية
الفيلم المتوج بالسويد يعرض في سبع مدن يعرض الفيلم الروائي “سولا” للمخرج صلاح إسعاد تجاريا في سبع مدن مغربية خلال الفترة من 12 إلى 31 ماي الجاري ، لتكون المحطة العربية الرابعة للفيلم، بعد السعودية ولبنان وموطنه الجزائر. ويُعرض الفيلم “سولا”، الحاصل على جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة (سولاأكمل القراءة »
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