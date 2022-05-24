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الصباح الفني

‭”‬سولا‭” ‬في‭ ‬القاعات‭ ‬السينمائية

منذ 8 دقائق
تصوير‭ ‬مشهد‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭  (‬أرشيف‭)‬
الفيلم‭ ‬المتوج‭ ‬بالسويد‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مدن يعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الروائي‭ “‬سولا‭” ‬للمخرج‭ ‬صلاح‭ ‬إسعاد‭ ‬تجاريا‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مدن‭ ‬مغربية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭ ‬،‭ ‬لتكون‭ ‬المحطة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للفيلم،‭ ‬بعد‭ ‬السعودية‭ ‬ولبنان‭ ‬وموطنه‭ ‬الجزائر‭. ‬ ويُعرض‭ ‬الفيلم‭ “‬سولا‭”‬،‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثلة‭ (‬سولا‭أكمل القراءة »


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