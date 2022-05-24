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وطنية

جدري القردة يستنفر أيت الطالب

منذ 4 دقائق
Tourists walk at Marrakesh's Jamaa el-Fna square on March 16, 2020. - Many holiday makers who came to visit Morocco are now finding themselves confined as the government is gradually restricting all activities in the kingdom and closing down universities, schools, cinemas, museums, bars, restaurants and even mosques, all in a bid to stem the spread of COVID-19 coronavirus disease. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
أصدر دليلا للتعامل مع الفيروس ومخاوف من تكرار سيناريو الاستخفاف بكورونا ما تزال المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة، حول جدري القرود، غامضة ولم تتضح بعد، إذ أن الفيروس بسيط، ولا يدعو للقلق كما ردد مسؤولون مغاربة، غير أن المخاوف تعاظمت بعد إعلان بلجيكا الحجر الصحي، من تكرار سيناريو كورونا، الذيأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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