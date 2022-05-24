وطنية
جدري القردة يستنفر أيت الطالب
أصدر دليلا للتعامل مع الفيروس ومخاوف من تكرار سيناريو الاستخفاف بكورونا ما تزال المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة، حول جدري القرود، غامضة ولم تتضح بعد، إذ أن الفيروس بسيط، ولا يدعو للقلق كما ردد مسؤولون مغاربة، غير أن المخاوف تعاظمت بعد إعلان بلجيكا الحجر الصحي، من تكرار سيناريو كورونا، الذيأكمل القراءة »
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