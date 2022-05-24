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الرياضة

ملاعب “الكان” النسوية تربك البطولة

منذ 8 دقائق
دعت الكنفدرالية الإفريقية إلى تسليم ملاعب نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل. وعلمت “الصباح”، أن الوداد والرجاء والفتح معنية بهذا المشكل، إضافة إلى الجيش الملكي، الذي واجه قرار الاستبعاد من ملعبه منذ فترة، بعد أن قرر استقبال مبارياته بالمحمدية، فيأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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