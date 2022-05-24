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الرياضة

معسكر مغلق لآسفي قبل مواجهة “الماص”

منذ 12 دقيقة
الفريق العبدي تعادل وديا مع سريع وادي زم بالجديدة يدرس أولمبيك آسفي مقترح تنظيم معسكر تدريبي مغلق، قبل مواجهة المغرب الفاسي لحساب الدورة 25 من بطولة القسم الأول. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن المدرب المصري طارق مصطفى تقدم باقتراح إلى المكتب، يهدف إلى دخول اللاعبين في تجمع مغلق استعداداأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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