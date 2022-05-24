الرياضة
الشريف … مرض أسطورة
يتابع الدولي السابق مصطفى فتوي (الشريف)، البالغ من العمر 72 سنة، برنامجا للعلاج من مرض ألم به، وأصابه بنقص كبير في الذاكرة ازدادت حدته خلال اﻵونة الأخيرة. وأكد المهدي فتوي،نجل اللاعب الدولي السابق الشريف، أن والده يتمتع بصحة جيدة من الناحية الجسدية، بينما تنتابه بين الفينة والأخرى لحظات فراغ فيأكمل القراءة »
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