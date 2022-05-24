حوادث
تفكيك “إمبراطورية الشحط” بالقصر الكبير
فككت فرقة مشتركة مكونة من عناصر الأبحاث القضائية بمفوضية القصر الكبير وعناصر من الدرك الملكي بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، “إمبراطورية الشحط”، التي ظلت لفترة طويلة معقلا لترويج الممنوعات بشتى أشكالها، في مقدمتها المشروبات الكحولية المهربة، واعتقلت زعيم هذه القلعة، الذي فرض سطوته على دوار “الكشاشرة”، البعيد عن المدينة بحوالي سبعةأكمل القراءة »
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