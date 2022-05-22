فتح بحث قضائي لتحديد ملابسات استعمال شرطي لسلاحه خارج أوقات العمل

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات استعمال موظف شرطة لسلاحه الوظيفي خارج أوقات العمل العادية، بشكل أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 19 سنة برصاصة على مستوى أطرافه العلوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى تواجد الشخص المصاب رفقة أربعة أشخاص آخرين بالقرب من منزل الشرطي بحي “الشرايبي” بمدينة بني ملال، ودخولهم في نزاع معه بسبب الضوضاء نتيجة حالتهم غير الطبيعية، وهو الأمر الذي تطور إلى استعمال موظف الشرطة لسلاحه الفردي الموضوع رهن إشارته لحاجيات العمل وإطلاق رصاصة واحدة أصابت شخصا منهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم نقل المصاب للمستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء قصد إخضاعه للعلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بموظف الشرطة وباقي مرافقي الشخص المصاب تحت تدبير الحراسة النظرية، باستثناء قاصر من بينهم تم وضعه تحت المراقبة، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الأسباب والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا التحقق من الظروف التي تم فيها استعمال السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة الشرطي.