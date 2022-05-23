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حوادث

اقتحام الشقق يستنفر أمن بركان

منذ دقيقة واحدة
عمليات سطو متكررة نفذها ملثمون تحدوا كاميرات المراقبة والحراس تجري مصالح الشرطة القضائية ببركان أبحاثا لحل لغز تكرار سرقات موصوفة بجناية، استهدفت المنازل الآمنة، عن طريق التسلق والكسر، وغيرها من الوسائل، التي انتهت بسرقة تجهيزات منزلية وحلي ومجوهرات وأموال، وتسببت في بعثرة أروقة المنازل وإلحاق خسائر مادية جسيمة بها. ودخلتأكمل القراءة »


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