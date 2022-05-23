الرياضة
زياش متمسك باعتزال المنتخب
رفض اللاعب حكيم زياش الاستجابة لطلب التراجع عن الاعتزال الدولي، طالما بقي خاليلوزيتش مدربا للمنتخب الوطني. ورغم تدخل عدد من الأطراف لرأب الصدع بين الطرفين، إلا أن زياش رفض استقبال خاليلوزيتش بلندن، متمسكا بموقفه، الرافض للعودة. ويدخل المنتخب الوطني في معسكر مغلق بمركز محمد السادس بالمعمورة، الجمعة المقبل، قبل التوجهأكمل القراءة »
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