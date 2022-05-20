الصباح الفني
“لمعلم” تقترب من مليار مشاهدة
تقترب أغنية “لمعلم” للفنان سعد لمجرد من حاجز مليار مشاهدة على “يوتوب”، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى الأعمال العربية. وشن محبو لمجرد حملة “مليار” مشاهدة لأغنية “لمعلم”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتكلف لمجرد لاحقا بهذه الحملة، التي تروم إيصال أغنية لمعلم إلى المليار مشاهدة على موقع “يوتوب”، وبالتالي انتزاعه لقبأكمل القراءة »
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