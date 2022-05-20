وطنية
الرباط عروس قمة المدن الإفريقية
استقطب الجناح المغربي في المعرض الدولي للدول والجماعات الترابية بكينيا اهتمام المشاركين، إذ كان منصة للترويج لمدينة الرباط عاصمة إفريقية للثقافة ومشاركة التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة والمساهمة في تبادل الممارسات الفضلى لتجويد حكامة الشؤون العامة المحلية في إفريقيا. وشارك وفد مغربي هام ترأسه خالد سفير، الوالي المدير العامأكمل القراءة »
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