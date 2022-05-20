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الرياضة

ندوة لبايبانو بعد إنجاز “أنابورنا”

منذ 21 ثانية
تعقد البطلة المغربية بشرى بايبانو، اليوم (الجمعة)، بالرباط، ندوة صحافية لتسليط الضوء على تسلقها قبل أسابيع، لقمة “أنابورنا”، البالغ طوله 8091 مترا، ويعتبر أحد أصعب المرتفعات في العالم. ونجحت بايبانو، في تسلق الجبل نهاية أبريل الماضي، في الهيمالايا بالنيبال، في تحد جديد، بعدما تسلقت أعلى القمم في العالم، من بينهاأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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