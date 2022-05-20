الرياضة
سوق السبت والسمارة في قمة الكأس
يواجه مجد شباب سوق السبت لكرة اليد، وداد السمارة، في دور ربع نهائي كأس العرش، الذي يقام اليوم (الجمعة)، انطلاقا من الثانية، بالقاعة المغطاة لملعب محمد الخامس بالبيضاء. وتأهل مجد شباب سوق السبت إلى ربع النهاية، عندما فاز على شباب بنكرير، ب 22 مقابل 19، لحساب دور الثمن، بالقاعة المغطاةأكمل القراءة »
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