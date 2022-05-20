الرياضة
الزمامرة يفاجئ تطوان
قلب نهضة الزمامرة تأخره أمام المغرب التطواني إلى فوز مثير، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء)، وهي مؤجلة عن الدورة 28 من بطولة القسم الثاني. وتابع المباراة حوالي 2500 متفرج، ضمنهم 400 متفرج ساندوا الفريق التطواني، وهي المرة الأولى التي يفتح فيها مسؤولو الفريق الدكالي أبواب ملعبأكمل القراءة »
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