الرياضة
عطف الله يعود لدفاع برشيد
الفريق يفتقد الطاهري والتايك والإدريسي أمام الجيش يقود عماد عطف الله، دفاع يوسفية برشيد، خلال المباراة الهامة أمام الجيش الملكي، التي تجرى اليوم (الجمعة)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. وتنفس يوسفية برشيد، الصعداء، بعودة عطف الله إلى الدفاع، من أجل الاستفادة من تجربته. وغاب عطفأكمل القراءة »
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