الرياضة
برقوق يودع فرانكفورت بلقب أوربي
نال الدولي المغربي أيمن برقوق، لقب الدوري الأوربي مع ناديه إينتراخت فرانكفورث الألماني، أول أمس (الأربعاء)، بعد التفوق على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بالضربات الترجيحية (5-4). ولم يلعب برقوق المواجهة، وظل في مقاعد البدلاء، على غرار مباريات الفريق الأخيرة، لكنه حمل اللقب رفقة ناديه، وساهم فيه، بلعب مباراة واحدة أساسيا أمامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا