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الرياضة

زياش ووحيد… تشاؤم الصحافة الإنجليزية

منذ 20 ثانية
ذكرت أن الصلح صعب بعد إصرار لاعب تشيلسي على موقفه رغم التدخلات فشلت الفرصة الأخيرة لعقد لقاء صلح بين الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش والدولي المغربي حكيم زياش، في لندن، لإنهاء الخلاف بينهما وعودة وياش للمنتخب الوطني. وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن قرب عقد لقاء بينهما، بعد تنازل زياشأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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