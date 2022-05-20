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حوادث

الحبس لمدير “راديف” بتهمة الارتشاء

منذ 16 ثانية
المحكمة صادرت مبلغا محجوزا والنيابة العامة واجهته بعشرات الأرصدة البنكية والعقارات أدان قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة (راديف)، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليوني سنتيم غرامة نافذة، بموجب القرار الصادر بعد مناقشة ملفه في ثالث جلسة منذ إدراجه قبلأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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